Borsa: Milano sale con risparmio gestito, in luce Tim

MILANO, 29 GIU - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,55% sostenuto dai titoli del risparmio gestito Azimut (+3,1%), Mediolanum (+1,7%) e Banca Generali (+1,4%), in scia a un report di Deutsche Bank che ha riavviato la copertura del settore in Italia. In luce Tim (+1,6%), Prysmian (+1,3%) e Cnh (+1,2%). Acquisti anche sui bancari, con Mps (+1,4%), Bper (+0,8%) e Intesa (+0,7%). Dall'altra parte del listino ripiega dai massimi Nexi (-0,9%) e non brillano utilities ed energetici con Hera (-0,2%), Terna (-0,1%), Italgas (invariata) ed Eni (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib soffre ancora Ferragamo (-1,5%), con l'arrivo del ceo di Burberry Marco Gobbetti letto dal mercato come una espressione della volontà della famiglia di non aprire la proprietà ad altri gruppi. (ANSA).