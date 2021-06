Metalli: oro in calo a 1.774 dollari

ROMA, 29 GIU - I prezzi dei metalli, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello 0,37%, scambiato a 1.774 dollari l'oncia. In discesa al London Metal Exchange anche il rame il cui contratto di riferimento a 3 mesi cede lo 0,82% a 9315 dollari la tonnellata. (ANSA).