Borsa: Milano peggiora con banche e energia

MILANO, 28 GIU - La Borsa di Milano (-0,6%) peggiora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano le banche e l'energia. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 107 punti con il rendimento del decennale italiano che scende allo 0,89%. Vendite su Tenaris (-2,4%), Eni e Saipem (-1,9%). Male le banche dove scivolano Banca Mediolanum e Bper (-2,3%). In rosso anche Banco Bpm (-1,9%), Unicredit (-1,8%), Intesa (-1,5%) e Mps (-0,5%). In terreno negativo il settore dell'automotive con Stellantis (-0,1%), Cnh (-1%), Pirelli (-0,5%) e Brembo (-1,5%). In calo Tim (-1,1%), Mediaset (-1,2%) e Atlantia (-1,5%). Seduta in rialzo per Terna e Ferrari (+0,8%), Recordati e Amplifon (+0,6%), Snam (+0,4%) e Campari (+0,2%). (ANSA).