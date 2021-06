Bce, Panetta invoca lo stimolo fiscale con lo 'scudo' Bce

ROMA, 28 GIU - Solo uno stimolo fiscale, sotto forma di spesa o investimenti pubblici, può portare l'economia della zona euro fuori dalla bassa inflazione affiancandosi alla politica monetaria. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, a una conferenza dei governatori delle banche centrali mediterranee. Panetta ha dichiarato che l'unico modo per uscire dalla "trappola della liquidità" che affligge le economie avanzate è che ci sia "fiducia che il sostegno combinato delle politiche (di bilancio e monetaria, ndr) non sia ritirato prematuramente". E in Europa l'impegno della Bce "crea una naturale finestra d'opportunità per l'azione di bilancio. I governi che oggi spendono saggiamente possono stare sicuri che non saranno penalizzati con un rialzo prematuro dei costi d'indebitamento". (ANSA).