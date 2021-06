Borsa: Milano in recupero (+0,18%) con Pirelli, sale Ferragamo

MILANO, 28 GIU - Piazza Affari dopo un avvio sottotono, prova a recuperare terreno con il Ftse Mib che guadagna lo 0,18% a 25.556 punti. Tra i big in evidenza Pirelli (+1,44%), seguita da Saipem (+0,99%), Tim (+0,88%) e Recordati (+0,77%). Svetta Ferragamo (+2,43%) dopo l'annuncio dell'arrivo del ceo di Burberry, Marco Gobbetti. Sul fronte opposto del listino Fineco (-0,61%), Atlantia (-0,57%), Inwit (-0,64%). Tra i bancari vendite su Banco Bpm (-0,78%). In lieve rialzo Unicredit (+0,13%), poco mosse Intesa Sanpaolo (-0,08%) e Bper (-0,03%). Rialzi marginali per Stellantis (+0,34%), Tenaris (+0,27%). Bene Mediaset (+0,52%) Lo spread tra Btp e Bund scende a 106,6 punti base con il rendimento del decennale italiano che si attesta allo 0,89%. (ANSA).