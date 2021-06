Ferragamo prende il numero 1 di Burberry, Gobbetti nuovo ad

MILANO, 28 GIU - Salvatore Ferragamo ha raggiunto un accordo per nominare Marco Gobbetti direttore generale e amministratore delegato. Gobbetti, attuale ceo di Burberry, vanta un lungo percorso professionale nel settore del lusso e del fashion, dove ha ricoperto l'incarico di ad di Moschino prima di approdare nel gruppo Lvmh, all'interno del quale ha speso 13 anni ricoprendo il ruolo di ceo di Givenchy e di Celine. Gobbetti assumerà l'incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali con il gruppo inglese. Giovedì prossimo è stato convocato un cda straordinario della Salvatore Ferragamo per gli adempimenti connessi alla nomina. L'annuncio ha spinto Ferragamo a Piazza Affari (+2,9% a 19,86 euro) mentre a Londra Burberry affonda del 4,7%. (ANSA).