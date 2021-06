Metalli: oro in leggero rialzo a 1.783 dollari l'oncia

ROMA, 28 GIU - L'oro apre la settimana di contrattazioni in leggero rialzo: il metallo prezioso segna un aumento dello 0,15% a 1783 dollari l'oncia rispetto alla chiusura di venerdì. Sul fronte grafico, gli analisti fanno notare come il metallo rimanga al di sotto della media mobile a 100 giorni e che risenta delle incertezze sul fronte della politica monetaria della Federal Reserve dopo che al termine dell'ultimo meeting del FOMC (il braccio operativo della banca centrale Usa) era emersa un'impostazione meno espansiva delle attese del mercato. Il focus del mercato rimane tuttavia concentrato al prossimo dato sull'occupazione Usa di giugno previsto per venerdì prossimo. Un dato migliore delle attese innalzerebbe le attese sull'inflazione provocando nuova fase di debolezza del metallo prezioso, spiegano gli esperti. In discesa oggi al London Metal Exchange il rame il cui contratto di riferimento a 3 mesi cede lo 0,57% a 9381 dollari la tonnellata. (ANSA).