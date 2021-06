6,8 mld in arrivo con 14esime,quasi 1/3 andrà alle vacanze

ROMA, 27 GIU - La quattordicesima, la mensilità in più in arrivo tra giugno e luglio per 7,5 milioni di italiani, potrebbe dare una spinta fondamentale ai consumi, e in particolare al turismo. La fetta più grossa di questo tesoretto di complessivi 6,8 miliardi di euro verrà infatti investita nelle ferie, cui dovrebbero andare circa 2 miliardi di euro, il 29% del totale delle quattordicesime. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da Swg. Pesano però anche i conti rimasti in sospeso (soprattutto debiti con il fisco) per la crisi innescata dalla pandemia, che assorbiranno oltre 1,4 miliardi (21%). (ANSA).