Stellantis: sindacati, raggiunto accordo per Melfi

ROMA, 25 GIU - "Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la trattativa tra Stellantis e le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di un accordo importante per lo stabilimento" di Melfi. Lo annunciano i sindacati, spiegando che "dopo 36 ore ininterrotte di confronto" si è deciso che "dal 2024, a Melfi sarà allocata la produzione di 4 nuovi modelli completamente elettrificati ognuno di un brand diverso ed in più un'area di assemblaggio batterie elettriche; nel contempo a Melfi si continuerà con la produzione delle vetture attualmente in loco e non solo, anche l'evoluzione delle stesse previste e confermate nel piano industriale 2018/2022". (ANSA).