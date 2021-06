Borsa: Europa gira in calo, si guarda a materie prime

MILANO, 25 GIU - Le Borse europee girano in calo, dopo un avvio in cauto rialzo. Gli investitori guardano all'andamento dei prezzi delle materie prime mentre si respira ottimismo dopo l'accordo negli Stati Uniti per il piano infrastrutturale da circa mille miliardi di dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro a 1,1948 a Londra. Poco mosso lo stoxx 600 (-0,05%). In calo Parigi e Francoforte (-0,2%), Madrid (-0,3%) mentre è in rialzo Londra (+0,1%). Sui listini pesano le utility e le auto (-0,7%) e la farmaceutica (-0,2%). Andamento positivo per l'energia (+0,2%), con l'andamento del prezzo del petrolio, e le banche (+0,2%). Sul fronte delle materie prime si registra un rialzo dell'oro (+0,1%) e l'argento (+0,8%). Avanza anche il minerale di ferro (+0,1%) e avanza il rame (+0,3%). (ANSA).