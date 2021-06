Borsa: Europa apre in lieve rialzo, si guarda a piano Usa

MILANO, 25 GIU - Le Borse europee avviano la seduta in lieve rialzo, dopo la chiusura record di Wall Street. Gli investitori guardano all'accordo negli Stati Uniti per il piano infrastrutturale da circa mille miliardi di dollari. C'è ottimismo anche dopo le indicazioni sulla ripresa economica da parte della Bce e S&P. Ma sullo sfondo resta l'attenzione verso i contagi da coronavirus e la campagna di vaccinazione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1951. Apertura in rialzo per Parigi (+0,1%), piatta Francoforte (-0,03), Londra (+0,23%) e Madrid (+0,3%). (ANSA).