Borsa: Asia chiude in rialzo con piano infrastrutture Usa

MILANO, 25 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo l'intesa bipartisan sul piano di infrastrutture negli Stati Uniti del valore di 1.000 miliardi di dollari. Tra gli investitori torna l'ottimismo sulla ripresa economica globale. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime e la situazione dei contagi da coronavirus. In positivo Tokyo (+ 0,66%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 110,80, e sull'euro a 132,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+1,3%), Shenzhen (+1,2%), Hong Kong (+1,4%), Seul (+0,5%), Mumbai (+0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori del Regno Unito, Italia e Germania. Dall'Italia prevista anche la fiducia delle imprese e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previsti i consumi, i redditi e la fiducia dei consumatori. (ANSA).