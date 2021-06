Borsa: Europa avanza ancora, Milano +0,9%

MILANO, 24 GIU - Le Borse europee avanzano ancora rispetto all'avvio. Sui mercati tiene banco ancora il tema delle materie prime mentre si è in attesa delle mosse delle banche centrali sul fronte dell'inflazione e delle misure di sostegno all'economia. Giornata ricca di avvenimenti con il Consiglio europeo, il bollettino della Bce e la riunione della Banca d'Inghilterra. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1935 a Londra. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Madrid (+1,3%), Parigi e Milano (+0,9%), Francoforte (+0,7%) e Londra (+0,1%). I listini sono sostenuti dal rialzo del comparto informatico (+1,1%), le banche (+1,2%) e le auto (+1,3%). A Piazza Affari corre Amplifon (+2,6%). Ben intonate anche Campari, Cnh e Diasorin (+1,9%). In rialzo le banche con Unicredit (+1,6%), Intesa (+1,2%), Bper (+0,6%) e Mps (+0,3%) mentre è in controtendenza Banco Bpm (-0,4%). Riduce il calo iniziale Pirelli (-1,8%), all'indomani di un report di Goldman Sachs sul settore dei pneumatici. Deboli Tim e Moncler (-0,1%). (ANSA).