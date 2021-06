Borsa:Europa apre in rialzo, attesa per bollettino Bce e BoE

MILANO, 24 GIU - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Fed circa l'inflazione e il sostegno all'economia. Nel Vecchio continente l'attenzione è rivolta verso i contenuti del bollettino economico della Bce e la riunione della Banca d'Inghilterra mentre si attende il Consiglio europeo. Resta alta l'attenzione sulle varianti del coronavirus e sulla campagna di vaccinazione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1946. In rialzo Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,38%), Londra (+0,24%) e Madrid (+0,68%). (ANSA).