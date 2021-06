Borsa: Milano sale (+0,3%), bene Stellantis, Banco ed Eni

MILANO, 23 GIU - Piazza Affari consolida il rialzo segnato in apertura con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,3% a 25.390 punti, sostenuto da Stellantis (+1,6%), Banco Bpm (+1,44%), Eni (+1%), spinta dal greggio, Unicredit (+0,75%) e Tenaris (+0,82%). Segno meno per Moncler (-0,62%), Terna (-0,5%), Saipem (-0,47%) e Diasorin (-0,36%). Poco mosse Tim (+0,12%), Poste (+0,18%), Bper (+0,13%) e Intesa (+0,28%). In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 104,9 punti, con il rendimento dei titoli decennali in ribasso di 0,7 punti allo 0,89%. Bene il greggio (Wti +0,56% a 73,26 dollari al barile), il ferro (+2,35% a 1.154 dollari la tonnellata) e il rame (+1,32% a 9.301 dollari la tonnellata). Più cauto l'acciaio (+0,76% a 4.901 dollari la tonnellata), deboli l'oro (-0,23% a 1.780 dollari l'oncia) e l'argento (-0,22% a 25,92 dollari l'oncia). (ANSA).