Agricoltura: al via bando per finanziare progetti sociali

ROMA, 22 GIU - Imprenditoria femminile, rilancio delle aree interne e sviluppo per il Sud. Queste le tre categorie, particolarmente colpite dagli effetti della pandemia e al centro della strategia italiana del Pnrr, a cui si rivolge la seconda edizione del bando Agro-social: Seminiamo Valore, progetto di Confagricoltura realizzato in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International). Una giuria di esperti selezionerà, in ciascuna delle categorie, le tre migliori idee progettuali di agricoltura sociale presentate, premiandole con un finanziamento pari a 40.000 euro, destinato a ognuno dei vincitori. Il bando per il 2021 è stato presentato durante un evento in diretta streaming da Palazzo Valle, sede di Confagricoltura, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della confederazione, Massimiliano Giansanti, il direttore corporate affairs & communication di JTI Italia, Lorenzo Fronteddu, e il sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio. L'iniziativa, sottolineano Confagricoltura e JTI, avrà carattere nazionale, e sarà aperta dunque a candidature per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale provenienti da ogni parte d'Italia. Potranno inoltre partecipare non solo le aziende agricole, ma anche imprese sociali, fondazioni, start-up innovative e soggetti interessati all'agricoltura sociale. È possibile accedere alla prima fase del bando candidando la propria proposta progettuale sul sito ufficiale dell'iniziativa, entro il 15 luglio 2021. (ANSA).