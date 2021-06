Borsa: Milano peggiora (-0,53%), gira in calo Illimity

MILANO, 22 GIU - La Borsa di Milano peggiora (-0,53%) e fa peggio degli altri listini europei con i futures americani orientati al ribasso. Nel paniere principale restano positivi soltanto Mediobanca (+0,93%), Fineco (+0,81%), Campari (+0,18%) e Tenaris (+0,02%) mentre tutto il resto è in rosso. A guidare i cali sono Bper (-1,62%), Banco Bpm (-1,52%) e Unipol (-1,31%) mentre Generali (-0,43%) è indifferente all'acquisizione in Malesia. Dopo un buon avvio col nuovo piano Illimity ha cambiato intanto direzione e perde il 2,67%. Altrove Francoforte cede lo 0,33% e Parigi lo 0,12%. Qui Vivendi (+0,17%) è poco mossa con l'assemblea in corso sullo scorporo di Universal Music. EssilorLuxottica cede l'1,76% mentre ad Amsterdam scivola GrandVision (-7,33%) per l'esito dell'arbitrato che dà al gruppo che fa capo a Del Vecchio l'opzione di rinunciare all'acquisto della catena di negozi olandesi o di spuntare un prezzo minore. (ANSA).