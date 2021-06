Generali cresce in Malesia, rileva maggioranza jv Axa Affin

MILANO, 22 GIU - Generali ha raggiunto un accordo per rilevare la maggioranza delle joint venture di AXA Affin in Malesia e ha presentato alle autorità locali la richiesta per salire al 100% di MPI Generali, rilevando la quota nella joint-venture del partner Multi-Purpose Capital Holdings Berhad. Il corrispettivo delle operazioni è di 1.290 milioni di ringgit malesi, pari a 262 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti al closing. "Con queste operazioni, in linea con la strategia di rafforzare la propria posizione di leadership nei mercati ad alto potenziale, Generali trasforma le proprie attività in Malesia per diventare il secondo operatore nel segmento danni", spiega una nota. Gli accordi prevedono che Generali rilevi il 70% della jv Axa Affin Life Insurance, di cui il 49% da AXA e il 21% da Affin, e la quota di maggioranza di Axa Affin General Insurance, di cui il 49,99% da AXA e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza. Contestualmente il Leone salirà dal 49 al 100% di Mpi Generali Insurans Berhad. A seguito delle transazioni, Generali opererà in Malesia attraverso due società, una attiva nel segmento vita e l'altra nel danni, ramo in cui Generali intende fondere le attività di Mpi Generali con Axa Affin General Insurance. Una volta perfezionati gli accordi, il Leone deterrà il 70% di entrambe le società, che opereranno con il brand Generali e che avranno in Affin Bank il partner di minoranza con il restante 30% del capitale. L'impatto negativo sul solvency ratio è stimato pari a circa 3,5 punti base. "L'operazione è in linea con la strategia di Generali di rafforzare il proprio posizionamento nei mercati ad alto potenziale, come la Malesia, che offre interessanti opportunità considerando la classe media in crescita e un tasso di penetrazione assicurativa ancora relativamente basso rispetto a mercati asiatici più maturi", ha dichiarato Jaime Anchústegui Melgarejo, Ceo International di Generali. (ANSA).