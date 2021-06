Auto: nove paesi chiedono divieto Ue su benzina e diesel

BRUXELLES, 21 GIU - Fissare una data "in linea con gli obiettivi emissioni zero al 2050" per il divieto di commercializzazione in Europa di automobili nuove a diesel o benzina. Lo ha chiesto un gruppo di nove Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) in una dichiarazione congiunta. Tra poche settimane la Commissione europea presenterà una proposta sui nuovi standard di emissione di CO2. I paesi produttori di auto non hanno aderito alle richieste, che includono la possibilità di agire a livello nazionale, rafforzare gli standard e le infrastrutture di ricarica. "Francia e Spagna stanno discutendo target al 2040 - ha detto la responsabile della Rappresentanza permanente della Danimarca Elizabeth Hojmark Cukijati, in un dibattito organizzato dalla European Climate Foundation - anche la Germania ha una nuova politica climatica e credo che la situazione politica sia molto diversa da quella di pochi mesi fa e questo mi fa essere ottimista". (ANSA).