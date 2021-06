Borsa: Europa apre in calo, timori su inflazione e Fed

MILANO, 21 GIU - Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. I mercati risentono delle dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed sulla politica monetaria. Sotto i riflettori resta l'inflazione e l'andamento dei prezzi delle materie prime che potrebbero rallentare la ripresa economica. In calo Parigi (-0,67%), Francoforte (-0,37%), Londra (-0,54%) e Madrid (-0,67%). Si attende, intanto, l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde doppio appuntamento per la presidente della Bce Christine Lagarde in Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo ed il dibattito tra il presidente della Fed di Saint Louis, James Bullard, e il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan. (ANSA).