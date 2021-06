Oro: in rialzo a 1.776 dollari l'oncia

ROMA, 21 GIU - Quotazioni dell'oro in recupero in avvio di settimana dopo il netto calo di venerdì, il più forte degli ultimi 15 mesi sulla scia delle dichiarazioni Fed su un possibile rialzo dei tassi dal 2022. Il lingotto con consegna immediata passa ora di mano a 1.776,4 dollari l'oncia in rialzo dello 0,7%. (ANSA).