Petrolio: in rialzo, Wti a 71,95 dollari al barile

ROMA, 21 GIU - Avvio di settimana in rialzo per le quotazioni del petrolio spinte dal nulla di fatto per ora raggiunto dai colloquia Vienna sul nucleare iraniano. Il greggio Wti guadagna lo 0,43% a 71,95 dollari al barile; il Brent passa di mano 73,73 dollari al barile in aumento delo 0,30% . (ANSA).