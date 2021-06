Giorgetti, possibile raggiungere obiettivo 5% Pil

ROMA, 18 GIU - "Il traguardo del 5%" della crescita del Pil, "se tutto va bene è il traguardo che potrebbe essere raggiunto, ma solo alla fine del 2022 torneremo ai livelli ante crisi, è un percorso lungo che dovrà vederci tutti uniti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento a Confcommercio sottolineando che "le sorti del paese sono legate in modo chiarissimo a come saremo capaci di implementare il Pnrr". "Ho sempre detto che non basta stanziare tante risorse, la cosa più importante è spendere bene queste risorse", ha spiegato il ministro, rimarcando, però, che "la macchina burocratica del Paese non è in grado di tradurre in modo rapido gli stanziamenti in opere". (ANSA).