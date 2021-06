Axa: Giacomo Gigantiello sarà il nuovo ceo Italia

MILANO, 18 GIU - Giacomo Gigantiello, 50 anni, oltre 25 anni di esperienza manageriale in realtà multinazionali, di cui 12 trascorsi in Italia, sarà il nuovo ceo del Gruppo Axa Italia. La nomina sarà ufficializzata nel prossimo consiglio di amministrazione della società, convocato a luglio. Gigantiello è entrato in Axa Italia nel marzo 2017 come Chief Transformation Officer e membro del Management Committee, ed ha svolto un ruolo di primo piano nella trasformazione digitale di Axa Italia e contribuendo al consolidamento della compagnia italiana tra i dieci mercati chiave del Gruppo, con il precedente Amministratore Delegato Patrick Cohen. "Sono molto felice di questa nomina e sono certo che Giacomo, con la sua spinta centrata su l'innovazione per i clienti e la trasformazione tecnologica, saprà dare forte impulso alla realizzazione del Piano Strategico 2023 e garantire ulteriore accelerazione alla storia di successo tracciata in questi anni da Axa in Italia, un mercato strategico sul quale abbiamo grande ambizione", afferma Antimo Perretta, ceo Axa Europa e America Latina e Presidente di Axa Italia. (ANSA).