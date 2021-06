Oro: in rialzo a 1.784 dollari l'oncia

ROMA, 18 GIU - Quotazioni dell'oro in recupero dopo il netto calo di ieri sulla scia delle previsioni di una stretta sugli stimoli monetari e di un rialzo dei tassi . Il lingotto con consegna immediata passa ora di mano a 1.784 dollari l'oncia in rialzo dello 0,58% dopo aver chiuso ieri le contrattazione a 1.773 dollari l'oncia. In rialzo anche l'argento, mentre cedono anche rame, ferro e nichel. (ANSA).