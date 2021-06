Calcio: intesa Dazn-Digitalia '08 (Mediaset) su pubblicità

MILANO, 17 GIU - DAZN e Digitalia'08 (Gruppo Mediaset) hanno siglato l'accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A TIM per il prossimo triennio 2021-2024. Lo annuncia un comunicato comune, nel quale si ricorda che a partire dal prossimo campionato, DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 380 partite a stagione, 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Digitalia '08 si è occupata della vendita della Serie A TIM (dal 2008 al 2018), della Serie BKT (2011-2015), della Champions League (dal 2008 al 2018) e della Uefa Europa League (dal 2009 al 2015). (ANSA).