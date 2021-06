Borsa Milano: gira in rialzo (+0,07%) con Unicredit e banche

MILANO, 17 GIU - Piazza Affari ha annullato il calo segnato in avvio e il Ftse Mib guadagna un marginale 0,07% all'indomani delle decisioni della Fed di anticipare di una anno, ossia al 2023, ma non nell'immediato, l'intervento sui tassi, che alla vigilia non ha toccato, così come il piano di acquisti di asset. In vetta al listino principale con lo spread Btp Bund assestato sotto i 100 punti ci sono le banche guidate da Unicredit (+1,8%): Bper guadagna l'1,31%, Intesa l'1,24%, Banco l'1,2%, Mediobanca lo 0,83%. Acquisti seppur più modesti anche su Mps (+0,79%). Bene poi Stellantis (+0,77%) sulla scia delle vendite di auto in Europa a maggio. Enel (-1,5%) e Diasorin (-1,44%) sono invece le peggiori tra i big. (ANSA).