Vincenzo Boccia insignito Cavaliere della Legion d'Onore

ROMA, 16 GIU - L'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ha insignito oggi l'imprenditore Vincenzo Boccia, past president di Confindustria, presidente dell'Università Luiss, del titolo di 'Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur'. La cerimonia a Palazzo Farnese. Masset ha ripercorso la carriera professionale e associazionisticadi Vincenzo Boccia, dall'azienda di famiglia creata dal padre Orazio Boccia che ha condotto ad un successo internazionale, 'La Boutique europea dell'industria grafica Arti Grafiche Boccia', con uffici in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti; ha più volte sottolineato la "forte visione europeista" ed i "valori del lavoro e dello sviluppo economico, e dell'interesse collettivo", negli anni in cui Vincenzo Boccia ha rappresentato gli industriali; e si è soffermato sullo "slancio" dato da Vincenzo Boccia ai rapporti tra i due Paesi sin dall'inizio della sua presidenza in Confindustria dove "ha lavorato a rinforzare notevolmente i legami fra Francia e Italia" con la creazione del forum Confindustria-Medef,il bilaterale tra le due associazioni di industriali: è anche "grazie al suo operato" che oggi "costatiamo come l'Italia e la Francia, anche attraverso i loro sistemi di imprese, cooperino per il rilancio delle economie nazionali e il futuro dell'Unione Europea portando avanti posizioni ambiziose" ha concluso. "Ringrazio l'ambasciatore per l'alto onore del riconoscimento e per lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti - commenta Boccia -. L'Italia e la Francia sono due grandi Paesi europei, i secondi l'uno per l'altro in termini di scambi economici, e insieme abbiamo scritto la storia dell'Europa. In qualità di membri Fondatori dell'Unione sentiamo forte la responsabilità di un'organizzazione che sappia essere sempre al passo coi tempi catturandone l'essenza. Durante la crisi pandemica abbiamo saputo rinsaldare la nostra intesa superando le prove più difficili e contribuendo a elaborare le risposte politiche alla base del rilancio delle nostre imprese e delle nostre società". (ANSA).