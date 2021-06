Tabacco: Bat, in Italia 3,9 sigarette illecite ogni 100

ROMA, 15 GIU - Diminuisce il numero di sigarette illecite in Italia rispetto al 2018: da 5,5 a 3,9 ogni 100 (dato 2019). È la stima contenuta nella quarta edizione dello studio "Il commercio illecito di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche in Italia. Tra vie tradizionali e piattaforme online, nell'anno della pandemia un fenomeno in evoluzione", curato da Intellegit e realizzato con il contributo di British American Tobacco Italia. Lo studio sottolinea come si tratti del dato più basso degli ultimi anni, con il nostro Paese che si colloca al 23° posto tra gli Stati europei. Classifica che vede in testa la Grecia, con più di 22 sigarette illecite ogni 100 fumate, seguita da Irlanda e Lituania con più di 17 sigarette illecite. Tuttavia il contrabbando sta ampliando il suo raggio di azione per via della crescita dei prodotti di nuova generazione, come sigarette a tabacco riscaldato ed elettroniche: quattro fumatori su 10 hanno acquistato liquidi per sigarette elettroniche da rivenditori non autorizzati. Nello specifico, lo studio indica come una sigaretta illecita su tre in Italia sia una "illicit white". Si tratta di marchi prodotti lecitamente in Paesi extra Ue, ma destinati soprattutto al mercato illecito nei Paesi dell'Unione Europea. Categoria che nel 2019 ha rappresentato in Italia il 36,4% del totale. Inoltre il 31,4% di questa tipologia non riporta informazioni specifiche relative al Paese di origine, mentre il 26,1% risulta provenire da "duty free". Analizzando il triennio 2018-2020, emerge come i pacchetti di origine non domestica provengano principalmente dal canale duty free (42,9%), seguito da Slovenia (30,3%), Spagna (8,5%), Ucraina (7,5%), Albania (7,1%) e Romania (4,7%). (ANSA).