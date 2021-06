Inps: domande reddito emergenza solo tra 1 e 31 luglio

ROMA, 15 GIU - Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 (il Sostegni bis) potranno essere presentate all'Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. Lo fa sapere l'Istituto con una nota. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i consueti canali: · sito internet dell'Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; · gli Istituti di patronato. L'importo che può essere chiesto dalle famiglie in condizioni di necessità varia dai 400 agli 800 euro al mese a seconda della composizione del nucleo (può arrivare a 840 se c'è un membro in condizione di difficoltà). (ANSA).