Borsa: Europa cauta in attesa Fomc, Milano su parità

MILANO, 15 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità in attesa della due giorni del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve statunitense dal quale dovrebbero venire importanti segnali sulla politica monetaria Usa soprattutto per fronteggiare l'inflazione. La Borsa di Francoforte sale di mezzo punto percentuale, Parigi dello 0,4%, Amsterdam dello 0,3% e Londra dello 0,2%. Milano si muove invece più incerta con gli indici passati anche marginalmente in negativo (Ftse Mib -0,05%) e Madrid più debole (-0,3%). In Piazza Affari accelera ancora Atlantia (+5%) sulla nuova politica dei dividendi dopo la vendita di Autostrade per l'Italia, mentre accusano vendite Unipol, Bper, Exor e Mps che scendono di un punto percentuale, con il Banco Bpm che perde il 2,1% sotto quota tre euro. Debole Tenaris, che scivola di circa il 3% a 9,4 euro. (ANSA).