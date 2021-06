Gucci: anticipa di 4 anni riduzione dell'impronta ecologica

MILANO, 15 GIU - Gucci ha superato con un anticipo di quattro anni gli obiettivi di riduzione della propria impronta ecologica fissati per il 2025, grazie una riduzione del 44% degli impatti ambientali totali e del 47% delle emissioni di gas serra (valori misurati facendo riferimento al 2015). Un trend che testimonia un percorso di riduzione continua, anno dopo anno, a partire dal 2015. Nel 2020 ha registrato una riduzione del 17% delle emissioni di gas serra e una riduzione del 9% degli impatti ambientali totali rispetto al 2019. I dati emergono dal primo Impact Report della maison della moda, a un anno dal lancio delle nuove piattaforme digitali del progetto Gucci Equilibrium. L'Impact Report riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese per generare un cambiamento positivo per le persone e per il Pianeta. Include inoltre i risultati del conto economico ambientale, Environmental Profit and Loss per il 2020. Articolato su due pilastri fondanti del progetto Equilibrium, persone e pianeta, l'Impact Report mette in evidenza le principali iniziative che Gucci ha sostenuto e continua a supportare per trasformare la propria visione strategica in azioni concrete, volte a promuovere un impatto sociale duraturo e una gestione responsabile dell'ambiente. "Il nostro primo Gucci Equilibrium Impact Report - ha spiegato il presidente e ceo di Gucci, Marco Bizzarri - racconta le nostre azioni e il nostro impegno per essere inclusivi, sostenibili, responsabili in tutto ciò che facciamo. Superare l'obiettivo di ridurre la nostra impronta ambientale totale con quattro anni di anticipo - ha aggiunto - è un risultato che sottolinea il nostro impegno nel generare un cambiamento trasformativo". (ANSA).