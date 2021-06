Borsa: Europa positiva, bene i petroliferi e le banche

MILANO, 14 GIU - Migliorano verso fine seduta le principali Borse europee, mentre rimangono contrastati gli indici a Wall Street, alla vigilia della due giorni della Fed. In rialzo l'oro (+0,5%) a 1.864 dollari l'oncia e anche l'argento (+0,7%) a 27,9 dollari l'oncia. In Europa, dove la produzione industriale ad aprile è cresciuta, la migliore resta Madrid (+1%), con la Spagna che aggiorna in miglioramento il Pil del 2021, seguita da Londra (+0,5%), Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,2%). In linea Milano (+0,2%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile a 102,8 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,77%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,3%. Forti i petroliferi, da Royal Dutch (+2,9%9 a Bp (+2,4%), col greggio in salita (wti +0,8%) a 71,4 dollari al barile. Positiva la quasi totalità delle banche, cominciando da quelle polacche e da Banco Bilbao (+1,4%) e Caixa (+1,3%9, con eccezioni come Commerzbank (-1,2%). In rosso le auto, soprattutto Ferrari (-2,9%) il giorno dopo il lancio anche nell'alta moda, e Volkswagen (-1,3%). (ANSA).