Rc auto: Ivass, in trimestre prezzo medio cala a 367 euro

ROMA, 14 GIU - Cala, nel primo trimestre del 2021, il prezzo medio effettivo pagato per la garanzia r.c. auto a 367 euro, in riduzione del 6,3 per cento su base annua (circa 25 euro). E' quanto si legge nel bollettino statistico dell'Ivass secondo cui il 50 per cento degli assicurati paga meno di 330 euro e solo il 10 per cento paga meno di 201 euro. (ANSA).