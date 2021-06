Onu, Covid ha fermato progressi verso sviluppo sostenibile

ROMA, 14 GIU - La pandemia di COVID-19 ha segnato una battuta d'arresto per lo sviluppo sostenibile nel mondo. Per la prima volta del 2015, quando i paesi dell'Onu hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel 2020 il mondo è andato indietro sul cammino verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda (OSS, in inglese SDG). Il calo della performance sugli OSS a livello globale è dovuto in gran parte all'aumento dei tassi di povertà e di disoccupazione in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19. Lo afferma il rapporto annuale del centro studi Onu Sustainable Development Solutions Network (SDSN). (ANSA).