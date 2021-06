Borsa: Europa prosegue sui massimi, ottimismo su Fed

MILANO, 14 GIU - Le Borse europee proseguono sui massimi in attesa della riunione in settimana della Fed. Gli investitori si mostrano ottimisti e attendono le mosse della Federal Reserve sulla politica monetaria. Nel Vecchio continente avanza il comparto dell'energia (+0,8%), con l'andamento del prezzo del petrolio. Fari puntati anche sul costo delle materie prime con l'oro e l'argento in calo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,2125 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,3%. In rialzo Parigi (+0,5%), Madrid (+0,6%), Londra e Francoforte (+0,4%). I listini, oltre all'energia, sono sostenuti dall'informatica (+0,8%) e le Tlc (+0,7%). Bene anche le banche (+0,5%). Debole le case automobilistiche (-0,2%) con Renault (-0,1%), Daimler (+0,2%), Porsche (+0,04%) e Volkswagen (+0,1%). Soffrono le compagnie aeree (-1,1%) con easyJet (-1,7$), Ryanair (-0,8%) Wizz Air (-0,6%) mentre sale Lufthansa (+0,3%). (ANSA).