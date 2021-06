Borsa:Asia a ranghi ridotti chiude in rialzo, attesa per Fed

MILANO, 14 GIU - Le Borse asiatiche a ranghi ridotti chiudono in terreno positivo. Gli investitori guardano all'andamento delle campagne di vaccinazioni mentre si è in attesa della riunione della Federal Reserve nel corso della settimana. I settori industriali hanno fornito il maggior supporto al benchmark regionale, mentre i finanziari hanno avuto un andamento negativo. I mercati sono stati chiusi in Cina, Hong Kong, Taiwan e Australia. Chiude in rialzo Tokyo (+0,74%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato a 109,70 sul dollaro, e sull'euro a 132,70. A contrattazioni ancora in corso in rialzo Seul (+0,2%) mentre è in calo Mumbai (-0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale dell'Eurozona. Dal Regno Unito atteso il discorso del Governatore della Bank of England Andrew Bailey. (ANSA).