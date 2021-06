Borsa: Milano oltre i 25.700 punti, come a settembre 2008

MILANO, 11 GIU - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,31% a 25.717 punti) mantenendosi sui massimi da settembre del 2008 sopra la soglia dei 25.700 punti. Piuttosto sottili gli scambi, per 1,73 miliardi di euro di controvalore, ossia 700 milioni in meno della vigilia. In calo a 101,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali italiani in ribasso di 5,2 punti allo 0,742%. Sprint di Diasorin (+2,89%), favorita dalle valutazioni degli analisti di Berenberg, mentre Saipem (+1,6%) ha brindato in Borsa per la nuova commessa in Brasile da 1,3 miliardi di dollari, che contribuisce a differenziare il portafoglio ordini. Insieme a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsma) realizzerà un'unità galleggiante di produzione e stoccaggio di greggio e di gas, del valore complessivo di 2,3 miliardi di dollari. Bene anche Inwit (+1,12%) ed Stm (+1,03%) nel giorno del summit industriale italo-francese, durante il quale si è fatto il punto anche sul produttore di semiconduttori controllato dai due Governi Prese di beneficio sul comparto bancario, da Intesa (-0,57%) a Bper (-0,34%) e Unicredit (-0,19%). Invariata Banco Bpm (+0,03%), su ipotesi di acquisizione di attività da Mps (+0,32%), che potrebbero interessare anche Poste, anch'essa invariata. Bene Stellantis (+0,88%) in una giornata brillante per il comparto auto, con lo sprint di Renault (+7,05% a Parigi) che a fine mese presenterà la propria strategia sull'elettrico. Positive anche Enel (+0,77%), Eni (+0,65%), con il greggio Wti salito sopra quota 71 dollari al barile e Tenaris (+0,57%). Debole Cnh (-0,66%), che ha designato Gerrit Marx alla guida della divisione veicoli industriali, destinata allo scorporo dalle macchine agricole e da cantiere. (ANSA).