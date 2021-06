Saipem: nuova commessa da 1,3 miliardi di dollari in Brasile

MILANO, 11 GIU - Saipem si è aggiudicata una commessa da 1,3 miliardi di dollari in Brasile insieme a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsma) per la fornitura di un'unità galleggiante di produzione e stoccaggio di greggio e di gas, del valore complessivo di 2,3 miliardi di dollari. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le due aziende produrranno per conto di Petrobras la piattaforma Fpso P-79 per lo sviluppo del campo in acque profonde di Búzios in Brasile. La Fpso consentirà l'iniziale separazione del gas dal petrolio estratto nel giacimento offshore in acque profonde e raggiungerà una capacità produttiva di 180.mila barili di petrolio al giorno e 7,2 milioni di metri cubi di gas al giorno, con una capacità di stoccaggio di due milioni di barili di petrolio. Il giacimento petrolifero di Búzios è il più grande del mondo in acque profonde. Si trova nella regione del bacino pre-salt di Santos, a circa 200 km dalla costa di Rio de Janeiro, ad una profondità compresa tra 1.600 e 2.100 metri. Saipem già vi opera con un progetto di installazione di un sistema sottomarino basato su 'riser' (montanti) rigidi. Secondo Maurizio Coratella, responsabile della Divisione E&C Onshore il progetto Fpso P-79 rappresenta un "passo avanti fondamentale" nella strategia di diversificazione del portafoglio ordini del gruppo. (ANSA).