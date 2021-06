Borsa: cauto rialzo a Milano (+0,1%), obiettivo 25.700 punti

MILANO, 11 GIU - Piazza Affari si muove in cauto rialzo al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,12% a 25.668 punti, con la prospettiva di agganciare quota 25.700, toccata per l'ultima volta nel settembre del 2008. In calo a 102,6 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi decennali, con il rendimento dei titoli decennali in ribasso di 3,7 punti allo 0,759%. Positivi i futures Usa in attesa di una serie di dati macro e dopo i massimi toccati nella vigilia dopo il dato sull'inflazione americana. Prese di beneficio sul comparto bancario, da Intesa (-0,82%) a Bper (-0,54%) e banco Bpm (-0,36%), su ipotesi di acquisizione di attività da Mps (+0,6%), a cui potrebbero guardare anche Bper (-0,54%) e Poste (-0,08%). Acquisti su Diasorin (+2,82%), dopo le valutazioni degli analisti di Berenberg, Interpump (+1,3%), Stm (+1,08%), nel giorno del vertice industriale tra Italia e Francia. Bene Tenaris (+1,03%), Stellantrs (+0,88%) ed Eni (+0,5%), con il greggio stabile sopra quota 70 dollari al barile (Wti +0,2% a 70,44 dollari). Debole Cnh (-0,2%), che ha designato Gerrit Marx alla guida della divisione veicoli industriali, destinata allo scorporo dalle macchine agricole e da cantiere. (ANSA).