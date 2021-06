Borsa: Europa tiene in attesa di Wall street, Milano +0,1%

MILANO, 11 GIU - In attesa dell'avvio di Wall Street le Borse europee si muovono di qualche frazione sopra la parità, con Parigi in aumento dello 0,7%, Londra dello 0,5%, Madrid e Francoforte dello 0,4% e Amsterdam dello 0,3%. Sempre un po' più cauta Piazza Affari, che sale dello 0,1% con l'indice Ftse Mib frenato dalla banche. Lo spread Btp-Bund oscilla sui 103 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro ai minimi dal 21 aprile. A Milano Intesa cede lo 0,8% e Bper lo 0,5%, in una giornata per ora molto piatta è sufficiente a renderli i titoli più pesanti del paniere principale. Molto bene invece Diasorin (+2,7%) dopo un report positivo di Berenberg. Nel Vecchio continente resta forte EssilorLuxottica, che a Parigi sale attorno al punto percentuale al suo massimo dopo il via libera dell'ultima Antitrust (quella turca) all'acquisto di GrandVision, anche se per arrivare al 'closing' dell'operazione manca ancora la decisione dell'arbitrato internazionale. (ANSA).