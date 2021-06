Borsa: Milano incerta con banche, Europa solida attende Usa

MILANO, 11 GIU - I mercati azionari del Vecchio continente approcciano la boa di metà giornata generalmente in rialzo: Londra sale dello 0,6%, Parigi delle 0,5%, Madrid dello 0,4%, Francoforte dello 0,2%, mentre Amsterdam è piatta e Milano di qualche frazione più incerta (-0,05%) ma sempre attorno alla parità. Gli operatori sembrano attendere l'avvio di Wall Street e soprattutto l'indice di fiducia dell'economia Usa rilevato dall'Università del Michigan che verrà pubblicato alle 16. In Piazza Affari fiacche, nonostante il buon andamento dei titoli di Stato (spread a 103 punti base), Banco Bpm e Intesa che cedono un punto percentuale, seguite da Bper (-0,8%) e Unicredit (-0,7%). Sempre forte invece Diasorin, che cresce del 2,7% anche sulla spinta di un report positivo di Berenberg per il settore. (ANSA).