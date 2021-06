Borsa: Europa cauta, guarda a tempi cambio politica Bce

MILANO, 11 GIU - Pochi spunti sui listini finanziari europei, con gli operatori che sembrano valutare i tempi di un possibile cambio della politica della Bce sull'acquisto di titoli, in questo momento visto in modo più consistente subito dopo l'estate. Nella prima parte della giornata, la Borsa di Londra sale dello 0,6% insieme a Madrid, con Parigi in rialzo dello 0,4%. Francoforte e Amsterdam oscillano invece sulla parità, così come Piazza Affari, che ondeggia di poche frazioni di punto (indice Ftse Mib +0,05%) fra terreno positivo e negativo. Nel Vecchio continente spicca, tra l'altro, EssilorLuxottica a Parigi in rialzo dell'1% al suo massimo verso i 148 euro dopo il via libera dell'ultima Antitrust all'acquisto di GrandVision, anche se per dirimere a vicenda manca ancora la decisione dell'arbitrato internazionale. A Milano, con lo spread che oscilla attorno ai 104 punti base, tra i titoli principali sempre forte Diasorin (+2,7%), mentre al contrario Banco Bpm cede un punto percentuale. Tra le materie prime, il petrolio resta piuttosto stabile e difende sempre la quota dei 70 dollari al barile, l'oro oscilla attorno ai 1.900 dollari all'oncia, mentre qualche acquisto sui mercati internazionali si registra su argento e rame, con quotazioni in aumento di circa l'1%. (ANSA).