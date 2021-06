Beltrame: Italia Ucraina, accordo per rafforzare legami imprese

ROMA, 10 GIU - "L'Ucraina è un partner strategico con cui vogliamo sviluppare ancora di più le nostre relazioni economiche. Il livello degli scambi tra i nostri paesi è stato considerevole negli ultimi anni, ma occorre fare molto di più per aumentare gli investimenti e i partenariati industriali". Così la vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello nel corso del Business Forum Ucraina-Italia a Kiev, durante il quale ha firmato per Confindustria un accordo con il Consiglio degli Esportatori e degli Investitori sotto il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina per rafforzare i legami economici tra i due sistemi imprenditoriali. "Nelle aree di collaborazione in settori quali l'agroindustria, l'energia e le infrastrutture, le aziende italiane possono offrire prodotti e tecnologie all'avanguardia nel mondo, adatti alle esigenze di sviluppo dell'industria ucraina", evidenzia. Alla missione è presente, a causa delle limitazioni dovute al covid, una delegazione ristretta di aziende e associazioni imprenditoriali dei settori agroindustria, energia, trasporti e infrastrutture (ANSA).