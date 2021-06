MILANO, 10 GIU - Apertura in lieve rialzo per le principali Borse europee, tutte in linea tra loro. La migliore è Francoforte (+0,19%) a 15.610 punti, seguita da Parigi (+0,17%) a 6.574 punti e Londra (+0,1%) a 7.088 punti dopo i primi momenti di contrattazione. (ANSA).