Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,2%

MILANO, 09 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha chiuso in calo dello 0,20%, con Francoforte che ha fatto peggio in calo finale dello 0,38%, mentre Parigi ha registrato un rialzo dello 0,19%. Più convinte le Borse di Amsterdam (+0,46%) e soprattutto Zurigo, che ha concluso in aumento dell'1,13%. (ANSA).