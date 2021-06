Borsa: Europa termina in ordine sparso, Francoforte -0,23%

MILANO, 08 GIU - Le Borse europee terminano in ordine sparso in scia alle oscillazioni e poi al rallentamento di Wall Street. Londra è la migliore e mette a segno un rialzo dello 0,25% mentre nell'eurozona Parigi termina in leggero aumento (+0,11%) e Franforte cede lo 0,23 per cento. (ANSA).