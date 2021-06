Borsa: Milano poco mossa con Europa dietro Wall Street

MILANO, 08 GIU - Milano resta al palo (Ftse Mib -0,01% a 25.820 punti ) ma sempre sui massimi da metà settembre 2008, in coda alle altre borse europee che si muovono con cautela dietro alle oscillazioni di Wall Street: Parigi guadagna lo 0,33%, Londra lo 0,32% metnre Francoforte è in marginale rialzo (+0,06%). A Piazza Affari resta in testa al listino principale Nexi (+2,07%), seguita da Cnh (+1,52%) e Diasorin (+1,15%). Per le prese di profitto arretrano Unicredit (-1,64%), alla vigilia premiata da Jefferies, e Intesa (-1,41%) mentre lo spread Btp Bund si allarga leggermente a 112,4 punti base nel giorno del collocamento sindacato di un nuovo decennale per 10 miliardi di euro. La debolezza del greggio penalizza poi Saipem (-1,48%). Continua invece a brindare al debutto The Italian Sea Group che sale del 9,6% a 5,37 euro dai 4,9 euro dell'Ipo. (ANSA).