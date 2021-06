Borsa: Milano ottimista (+0,9%), bene le banche e le auto

MILANO, 07 GIU - Ottimista Piazza Affari (+0,9%) a metà pomeriggio, con le banche in positivo, a partire da Unicredit (+3,3%), spinta dalle ipotesi di risiko bancario e dal parere degli analisti di Jefferies, ma anche Banco Bpm (+1,5%) e Bper (+1%), meno Intesa (+0,1%), con lo spread Btp-Bund salito oltre 111 punti base. In rialzo Cnh (+2,2%), che non ha abbandonato il progetto di separazione tra la produzione di camion e di macchine da cantiere e trattori, spinta dal peso delle infrastrutture nel piano post-pandemia Usa da 2,3 miliardi di dollari e in quello dell'Ue. Bene il lusso con Moncler e sale Campari (+2%), comparti che gli analisti evidenziano favoriti dal diminuire delle restrizioni da Covid 19. Bene Poste (+1,9%). In forma Pirelli (+1,8%) come il comparto nel resto d'Europa e lo stesso per Stellantis (+1,5%) tra le auto. Patisce Stm (-1%), come il resto dei semiconduttori, ancora condizionati dal rialzo dei prezzi delle materie prime. In rosso tra i petroliferi Saipem (-0,6%), non Eni (+0,5%), piatta nell'impiantistica di settore Tenaris (+0,08%), col greggio poco mosso (wti -0,06%) a 69,5 dollari al barile. Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Saras (+12,3%), col favore degli analisti di Bofa, che prospettano un forte incremento dei margini con l'allentamento delle restrizioni per la pandemia. Male Tiscali (-3,6%). In calo Guala Closured (-0,2%) nel giorno della chiusura dell'opa di Investindustrial. (ANSA).