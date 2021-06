Borsa: Milano debole (-0,15%), giù Saipem, corre Unicredit

MILANO, 07 GIU - Piazza Affari si presenta debole nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,15% e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in lieve rialzo fino a quasi 109 punti base. Frenano Saipem (-1,42%), Stm (-0,93%), Diasorin (-0,78%), Italgas (-0,65%) e Intesa (-0,6%). Corrono sul fronte opposto Unicredit (+2,12%), promossa dagli analisti di Jefferies, che ne raccomandano l'acquisto dopo aver alzato il prezzo obiettivo a 12,25 euro, a fronte degli attuali 10,7. In fermento anche Banco Bpm (+1,34%) e Bper (+0,84%) sulle ipotesi di aggregazioni tra banche. In controtendenza invece Mps (-0,52%). In campo industriale procedono Pirelli (+0,94%), Stellantis (+0,73%) e Tenaris (+0,67%). Poco m ossa Tim (+0,38%), segno meno per Ferrari (-0,14%). (ANSA).